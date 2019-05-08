شدّدت النيابة العامة على أن استغلال بعض ضعاف النفوس للأطفال والنساء وكبار السنّ في ممارسة التسول خلال شهر رمضان المبارك يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة أن استغلال الآخرين في التسول يُعدّ كذلك مخالفةً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضحت أن ارتكاب هذه الجريمة يعرّض المخالف لعقوبة تصل للسجن مدة خمس عشرة سنة أو لغرامة لا تزيد على مليون ريال أو للعقوبتين معاً.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون ريال عقوبة استغلال الآخرين في التسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.