النيابة العامة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون ريال عقوبة استغلال الآخرين في التسول

شدّدت النيابة العامة على أن استغلال بعض ضعاف النفوس للأطفال والنساء وكبار السنّ في ممارسة التسول خلال شهر رمضان المبارك يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وأضافت النيابة أن استغلال الآخرين في التسول يُعدّ كذلك مخالفةً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضحت أن ارتكاب هذه الجريمة يعرّض المخالف لعقوبة تصل للسجن مدة خمس عشرة سنة أو لغرامة لا تزيد على مليون ريال أو للعقوبتين معاً.