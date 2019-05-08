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. ‏المرأة السعودية التي هزمت الجيش العثماني وتسببت بإعفاء أهم قادته .. ‎ المرأة السعودية التي هزمت الجيش العثماني وتسببت بإعفاء أهم قادته ..



#غالية_البقمية قصة نضال من أجل شرف الوطن . #مالك_بالطويلة مع مالك الروقي@mbc_malek1



pic.twitter.com/jgUYuybCTk — مالك الروقي (@alrougui) May 7, 2019





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