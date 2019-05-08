«الصحة» تقدم نصائح لمرضى الغسيل الكلوي في رمضان

أصدرت وزارة الصحة نصائح لمرضى الغسيل الكلوي الدموي في رمضان.

وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- أنه يُفضَّل لمرضى الغسيل الكلوي، استشارة الطبيب حول القدرة على صيام الشهر الكريم من عدمه، فضلًا عن معرفة الأعراض التي تمثل خطورة على صحة المريض وتستوجب الذهاب إلى المستشفى.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تنظيم جلسات الغسيل الكلوي بحيث تكون مواعيدها بعد تناول الإفطار، ولو تعذر الأمر فعلى المريض أن يفطر في اليوم المحدد لجلسة الغسيل، مع مراجعة اختصاصي التغذية؛ لمعرفة الأطعمة الواجب الامتناع عنها أو تقليلها بعد الإفطار.

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ونوَّهت الوزارة بأهمية مراجعة الطبيب المعالج بشأن أوقات وجرعات الأدوية في حال الصيام، وتحديد كمية السوائل المسموح بها، بالإضافة إلى الحصول على رقم تواصل وحدة الغسيل الكلوي التي يغسل بها المريض، أو الاتصال على الرقم 937 في حال الضرورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقَّع في وقت سابق، اتفاقيات «مشروع غسيل الكلى» مع شركتين تشمل مختلف مناطق المملكة.

وتمتد الشراكة حتى 2023، ومن شأنها رفع معدل استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى، وتوفير فرص علاجية لهم بمعايير عالية الجودة؛ حيث يبلغ عدد مراكز الغسيل الكلوي 63 مركزًا في 12 منطقة. وتضمن الاتفاقيات الموقعة رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.

ويولِي المشروع اهتمامًا خاصًّا بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن، إضافةً إلى مرضى الفشل الكلوي المصابين بفشل الكبد (ب، ج) والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتكون المشروع من ألفين و38 جهاز غسيل كلوي تعمل في المراكز طوال ستة أيام في الأسبوع؛ حيث تقدم الخدمة عبر أكثر من 60 طبيبًا استشاريًّا متخصصًا في أمراض الكلى، و93 طبيبًا اختصاصيًّا متخصصًا بأمراض الكلى، إضافة إلى 104 أطباء مقيمين و971 كادرًا تمريضيًّا ذوي خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لجميع المواطنين المستفيدين من الخدمة.