المرور للمعتمرين: النقل العام أفضل وسيلة للوصول للمسجد الحرام

وجّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نصيحة للمعتمرين باستخدام وسائل النقل العام؛ حيث إنها الوسيلة الأفضل والأسرع للوصول للمسجد الحرام.

ونشر «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو جراف أوضح من خلاله، أنه تم تخصيص المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية إليه، خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط.

وأضاف، تم تحديد مجموعة محطات لحافلات النقل العام في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومواقف السيارات، وتم إلزام السائقين المحرمين بالعمرة بإيقاف مركباتهم في مواقف على مداخل مكة المكرمة، واستخدام النقل العام، وتمت تهيئة ثمانية مواقف بالعاصمة المقدسة؛ لاستخدام السيارات الأخرى.

وأشار إلى تمركز رجال المرور في 34 نقطة للتوجيه إلى الطرق البديلة، خلال أوقات الذروة، وتم منع وقوف المركبات في الطرق المؤثرة على سلامة المشاة، كما تم السماح بالتوقف اللحظي لإنزال المعتمرين والمصلين، كما تم منع الدراجات النارية والهوائية من دخول المنطقة المركزية للحرم.

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من جهة أخرى، نشرت القوات الخاصة لأمن الطرق نقاط التفتيش الدائمة والمتحركة؛ لتزايد حركة حافلات نقل المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير شعبة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، المقدم مقعد السبيعي: «إن القوة تسعى لتسخير الإمكانات الآلية والبشرية؛ لتوفير الأمن والسلامة على الطرق في نطاقها الإشرافي».

وأضاف السبيعي- عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر-، أنه تم تسيير كل الدوريات على الطرق، خلال موسم العمرة المتزامن مع نهاية العامة الدراسي، فضلًا عن مراقبة الطرق، خاصة طريق «الرياض- مكة المكرمة» السريع؛ لما يشهده من كثافة نقل عالية، وخصوصًا لمركبات النقل العام وحافلات نقل المعتمرين خلال الشهر المبارك، مشددًا على أن المواطن يُعد رجل الأمن الأول.

وكانت الأجهزة الأمنية والمرورية والتنظيمية، قد أنهت كل استعداداتها لموسم العمرة لهذا العام 1440هـ، لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوّار والمعتمرين طيلة شهر رمضان، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية أمام الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان.