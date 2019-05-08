مصادر «عاجل»: 6 شروط لتقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي

كشفت مصادر لـ«عاجل»، تفاصيل مقترح بنظام أقره مجلس الشورى، أمس الاثنين، ويسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ (الشيشة) لروادها.

ونص المقترح على أن تكون البلديات هي الجهة المخولة بمراقبة التزام المطاعم والمقاهي المسموح لها بتقديم الشيشة بالضوابط والشروط التي تم إقرارها.

واشترط المقترح ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى عن ٣٠٠ متر مربع وأن يكون المكان مفتوحًا، على أن يتم تخصيص مكان مستقل لتجهيز الشيشة بعيدًا عن واجهة المكان.

ويمنع المقترح المقدم بشأن التبغ، الذي أقره مجلس الشورى بشكل كامل، قيام المطعم أو المقهى بتجزئة منتج التبغ أو خلطه، بحيث يتم استخدامه من عبوته الأصلية مباشرة.

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ويلزم المقترح المطعم والمقهى المسموح له بتقديم الشيشة

بوضع لوحة تحذير صحي في مكان بارز يكتب عليه العبارة التالية:« تدخين الشيشة سبب رئيسي للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة».

كما يمنع المقترح منعًا باتًا توزيع التبغ أو منتجاته مجانًا على مرتادي المطعم أو المقهى أو الدعاية أو الترويج له بأي صورة.

فضلًا عن ذلك، يمنع منعًا باتًا استقبال مندوبي بيع الحراك، أو منتجاته، مع إلزام المقهى بالتخلص من بقايا العبوات بطريقة صحية أو سليمة في وعاء محكم.