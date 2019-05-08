بالصور.. وكيل «الصحة» يقف على جاهزية الخدمات الطبية للمعتمرين بمكة

تفقَّد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار، اليوم الثلاثاء، المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في مكة، والمنطقة المركزية بالحرم.

وأضافت «صحة مكة»، في بيان لها، أن جولة وكيل وزارة الصحة للصحة العامة والوفد المرافق له، شملت زيارة لمستشفى النور التخصصي؛ حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، وتجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل، وأقسام العناية المركزة، واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية.

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ثم انتقلوا إلى مستشفى أجياد للطوارئ؛ حيث استقبلهم مدير المستشفى الدكتور تركي السليماني، وزاروا أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري، ومن ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بالحرم المكي الشريف.

وأشارت صحة مكة، إلى أنه بعد ذلك عُقد اجتماع بمكتب المدير العام بالمديرية؛ لمناقشة سير العمل وفق الخطة الموضوعة؛ لخدمة المرضى والمراجعين من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين والزوّار في شهر رمضان.

ورافق وكيل وزارة الصحة في جولاته كلٌ من: مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة الدكتور موفق أبوطالب، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية حمد العتيبي.