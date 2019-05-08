«حساب المواطن» يعلن صرف الدفعة الـ18 لمستفيديه.. غدًا الخميس

في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم البرنامج..

أعلن برنامج «حساب المواطن»، صرف الدعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة، غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2019. وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، في موقع تويتر، قال المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني: «سيتم صرف مخصص الدعم من برنامج #حساب_المواطن لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس الموافق 9 مايو بإذن الله.

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