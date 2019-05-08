«الخطوط السعودية» تعتذر عن تأخير الرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية

أعربت الخطوط السعودية، اليوم، عن أسفها لعملائها الكرام لما حصل من تأخيرٍ للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن ما حصل كان ظرفًا استثنائيًّا يعود إلى الأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت في مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة إنها تسير خلال المواسم عددًا كبيرًا من الرحلات الإضافية للتجاوب مع زيادة الطلب، وقد تصادف سوء الأحوال الجوية مع بروز بعض الأعطال الفنية؛ ما أثر في بعض الرحلات، وأدى إلى تأخُّرها، فتأخرت الرحلات التي تليها؛ حيث كان لزيادة عدد الرحلات تأثير ملموس بزيادة عدد المتأثرين من التأخير.

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وأشارت الشركة إلى أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ما حدث، وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة.

وأكدت الشركة أنه لا صحة مطلقًا لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي، من إشاعات حول الموضوع، مجددةً اعتذارها إلى ضيوفها.

وطمأنت الشركة الجميع بأن الانتظام عاد منذ فجر اليوم للعمليات التشغيلية، وهي تحت المتابعة المستمرة، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية التي تمر بها أجواء المملكة هذه الأيام.