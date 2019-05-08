بالصور.. ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك وزيوت ومعجنات فاسدة بجازان

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء أربعة أطنان لحوم وأسماك وزيوت ومعجنات ومخللات منتهية الصلاحية في جازان.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن المواد الغذائية المضبوطة، تبين أنها مخزنة بطريقة سيئة في منشآت غذائية، وتم ضبطها من خلال الحملة الرقابية التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان في شهر رمضان.

وتكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.

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وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة للتأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء. وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وستستمر خلال الشهر الكريم.

يُذكَر أن اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء تنص على تنفيذ شروط الممارسات التشغيلية الجيدة، التي تتضمَّن الإجراءات والاحتياطات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الدولية الواجب اتباعها في تداول الغذاء خلال السلسلة الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء، مثل ممارسات التصنيع الجيد، وممارسات الزراعة الجيدة، وغيرها.

ويجوز للمسؤولين القائمين على التفتيش، التوصية بإغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها أو إتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك، وإعادة تصدير الغذاء المستورد المخالف، وأي توصية أخرى يراها المفتش.