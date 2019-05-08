«شؤون الحرمين» تبدأ تسجيل الراغبين في اعتكاف العشر الأواخر بالمسجد الحرام

بدأت وحدة خدمات المعتكفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تسجيل المعتكفين الراغبين في قضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام بن مرشد الصغير، أن عدد المتقدمين للحصول على التصاريح اللازمة عبر البوابة الإلكترونية، تجاوز سبعة آلاف متقدم، فيما أصدرت الوحدة نحو ثلاثة آلاف تصريح مع تأمين الخزانات المخصصة للمعتكفين، وفقًا للموقع الإلكتروني لرئاسة شؤون الحرمين.

وأضاف الصغير، أن تقديم المعتكفين عبر الموقع الإلكتروني مستمر إلى العاشر من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه سيتم طباعة تصاريح الاعتكاف بعد الانتهاء من مرحلة التقديم .

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وكانت وحدة خدمات المعتكفين، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب تقديم طلبات الاعتكاف، وتم تجهيز المرافق والخدمات لهم حسب العدد المسموح به.

من جانبها، تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة، أعمالها اليومية؛ لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في شهر رمضان المبارك.

ويقوم منسوبو الوكالة يوميًا بتبخير المسجد النبوي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبعد التسليمات الخمس الأولى من صلاة التراويح؛ حيث يبلغ عدد المباخر 14 مبخرة، كما يتم تطييب زائري المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء.