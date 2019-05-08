«الشورى» يقر تقديم الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.. ومصادر «عاجل» توضح التفاصيل

تضمَّن فرض ضرائب عالية وحماية الصغار
قالت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، إن مجلس الشورى أقر أمس الإثنين مقترحًا بنظام يقضي بتقديم منتجات التبغ (الشيشة) لرواد المطاعم والمقاهي داخل المدن، وفق ضوابط محددة.
وأضافت المصادر أن المجلس أقر، في أولى جلساته الرمضانية، تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي، مع فرض نسبة ضرائب عالية على الجهة المقدمة تصل لنحو 100%، مع حظر تقديم هذه المنتجات لمن هم دون الثامنة عشرة.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بخصوص إعادة المعاملة المتعلقة بالضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم التبغ داخل المدن.
ووفق مصادر «عاجل»، فقد أقر المجلس الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، بعد نقاش مطول حول الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها من جانب مقدم الخدمة؛ بما يحمي المجتمع من أي أثار سلبية محتملة.
وكان مجلس الشورى رفض في أبريل الماضي توصية بمنع تقديم التبغ في المقاهي والمطاعم لمن هم دون الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني موافقة ضمنية على تقديمها لمن هم أكبر من ذلك.
وبرر المعارضون إسقاطهم لتلك التوصية بأنه يفهم من صياغتها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق تلك السن، مشيرين إلى أنها لا تأتي في سياق نظام متكامل.
وذكر الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى أن المجلس يدرك أهمية التوصية؛ «لكن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي، وليس بتوصية يقرها المجلس». وقال العضو الدكتور سعد البازعي إن رفض التوصية كان مقنعًا «لعدم وجود نظام يحدد العقوبات للمخالفين».
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