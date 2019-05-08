بالصور.. مشاهد تبرز الدور الإنساني لرجال الأمن في المسجد النبوي

وحدة الطيب والبخور تمارس عملها يوميًا
تكتظ جنبات وساحات المسجد النبوي الشريف في هذه الأيام والليالي المباركة بالمصلين والزوّار من مختلف أرجاء المعمورة, تتنوع لهجاتهم وأشكالهم, ولكن تتوحد قلوبهم وألسنتهم في دعاءٍ ورجاءٍ وخشوعٍ للمولى عز وجل.
وفي زحام هذه الجموع, يبرز الدور الإنساني والأخلاقي لرجال الأمن وفق المنهج القويم, تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر، في تقديم كل الخدمات وبذل كل الجهود للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.
ووثقت العديد من الصور لمشاهد مشرفة تعكس الأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد النبوي الشريف.
من جهة أخرى، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في شهر رمضان المبارك.
ويقوم منسوبو الوكالة يوميًا بتبخير المسجد النبوي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبعد التسليمات الخمس الأولى من صلاة التراويح؛ حيث يبلغ عدد المباخر 14 مبخرة, كما يتم تطييب زائري المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بعدد 8 تولات في اليوم الواحد ما بين دهن عود ومسك وورد.
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