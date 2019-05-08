بدر الزهراني رئيسا تنفيذيا لصندوق نمو الثقافي

وأكد سموه أن الوزارة ماضية في تنفيذ وثيقة رؤيتها وتوجهاتها وتشكيل الطواقم الإدارية التي ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي بكل تفرعاته ومساراته، مشيراً إلى أن صندوق "نمو" الثقافي من المبادرات الطموحة التي ستوفر الدعم للمبدعين السعوديين من كل الاتجاهات وستمنحهم فرصة ممارسة نشاطهم الإبداعي وزيادة الإنتاج الثقافي السعودي.
وسيغطي صندوق "نمو" الثقافي احتياجات المواهب الوطنية كافة ويمنحها القدرة على إنجاز مشروعاتها الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفي ظروف ملائمة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى دعم الممارسين في مختلف القطاعات الثقافية، وفي مجالات إبداعية متنوعة، من الكتابة والتأليف والنشر إلى صناعة الأفلام والمحتوى البصري، وجميع الأفكار الطموحة التي يرغب المبدع السعودي في تحقيقها، وسيتضمن هذا الدعم تركيزاً على تطوير المحتوى المحلي ودعم المواهب المحلية.
بدر الزهراني
- الجيوفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال
- يعد من الكفاءات السعودية الشابة
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقا
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