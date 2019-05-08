الملك وولي العهد يعزيان بوتين في ضحايا طائرة الركاب

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحرّ التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا: «علمت نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».
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