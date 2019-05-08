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الملك وولي العهد يعزيان بوتين في ضحايا طائرة الركاب

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين، باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا، أحرّ التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير ، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا: «علمت نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».


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