مفتي هونج كونج يشكر المملكة على إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام

وهنّأ أرشد المسلمين بحلول رمضان المبارك، خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم، بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد، في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس في الإقليم، الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه 70 ألف مسلم، مزجيا شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين، ورعايتها كل عمل رشيد يسهم في جمع الكلمة. وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اعتمد تكليف أكثر من 70 إماما من حفظة كتاب الله، لإمامة المصلين في 35 دولة حول العالم.
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