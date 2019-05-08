مفتي هونج كونج يشكر المملكة على إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام

عبّر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية، الشيخ محمد أرشد، عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله -عز وجل- لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال رمضان المبارك.

وهنّأ أرشد المسلمين بحلول رمضان المبارك، خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم، بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد، في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس في الإقليم، الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه 70 ألف مسلم، مزجيا شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين، ورعايتها كل عمل رشيد يسهم في جمع الكلمة. وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اعتمد تكليف أكثر من 70 إماما من حفظة كتاب الله، لإمامة المصلين في 35 دولة حول العالم.