بدر بن سلطان يتابع الخطط الأمنية في رمضان

الأمير بدر بن سلطان مع أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات (دوت الخليج)
وقدم نائب أمير المنطقة شكره وتقديره لرجال الأمن، نظير ما يقومون به من أعمال لخدمة ضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
وخلال اللقاء استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطط الجهات الأمنية، والتي بدأ تنفيذها في العاصمة المقدسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان بهدف تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الكريم.
كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم العديد من البطولات.
وهنأ نائب أمير منطقة مكة الفائزين نظير ما حققوه من إنجازات، متمنيا لهم التوفيق.
وعبّر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزا لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات.
وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة والبوتشيا، وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة، كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.
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