محامية مقابل 13 محاميا في المحاكم

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية.
وذكرت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.
وأضافت أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية: www.moj.gov.sa، خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.
وتقدم بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل مجموعة من الخدمات للمحامي ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي «قيد محام متدرب»، وخدمة «انتقال محام متدرب»، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونيا.
المحامون والمحاميات المسجلون
6270
487 محامية
5783 محام
الرخص الممنوحة العام الحالي
774 رخصة
619 للمحامين
155 للمحاميات
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