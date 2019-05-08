محامية مقابل 13 محاميا في المحاكم

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة، إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية. وذكرت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات، أي محامية واحدة كل 13 محاميا . وأضافت، أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة.

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية.

وذكرت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.

وأضافت أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية: www.moj.gov.sa، خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.

وتقدم بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل مجموعة من الخدمات للمحامي ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي «قيد محام متدرب»، وخدمة «انتقال محام متدرب»، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونيا.

المحامون والمحاميات المسجلون

6270

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487 محامية

5783 محام

الرخص الممنوحة العام الحالي

774 رخصة

619 للمحامين

155 للمحاميات