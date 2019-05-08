%76 من معتمري الداخل يصرفون 300 ريال يوميا

أظهر مسح حديث لهيئة الإحصاء أن 76.7 % من معتمري الداخل ينفقون 300 ريال يوميا أو أقل، بمجموع 8.724.571 معتمرا، في حين ينفق 13.3 %

بين 301 ريال و600 ريال، بمجموع 1.514.706 معتمرين، كما ينفق 8.2 % أكثر من 901 ريال يوميا، بمجموع 937364 معتمرا.

معتمرو الداخل 2018

مكة المكرمة= 6.247.301= 55 %

الرياض= 1.820.445=16 %

المنطقة الشرقية= 732774= 6.5 %

المدينة المنورة= 727629= 6.4 %

ضاعف معتمرو منطقة مكة المكرمة عدد معتمري الداخل، بعد أن سجل عدد المعتمرين من مكة المكرمة 55 % من نسبة معتمري الداخل خلال العام الماضي.

وأظهر مسح حديث لهيئة الإحصاء العامة تسجيل 11.368.503 مليون معتمر دخلوا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة خلال عام 2018، حوالي 6.247.301 منهم قادمون من منطقة مكة المكرمة، يمثلون أكثر من نصف معتمري الداخل.

الرياض الأعلى

رصد المسح عدد معتمري الداخل من المواطنين والمقيمين الداخلين لأداء مناسك العمرة طوال العام، حيث شكل المعتمرون القادمون من مناطق المملكة 45 % من المعتمرين المسجلين طوال العام، توزعوا بنسبة متفاوتة كانت أعلاها تمثيلا في الرياض بنسبة 16 % بمجموع 1.820.445 معتمرا، وتلتها المنطقة الشرقية بنسبة 6.5 % بـ 732.774، والمدينة المنورة 6.4 % وبمجموع 727.629، والقصيم 2.7 % بـ 306.576، وجازان 2.7 % بـ 309.423. في حين جاء أقل عدد من المعتمرين من مناطق الحدود الشمالية بنسبة 0.4 % وبمجموع 51.073، والجوف 0.5 % وبمجموع 57.684، وحائل 0.85 % وبمجموع 85.975، وتبوك 1.2 % وبمجموع 131.818، ونجران 1.3 % وبمجموع 152.730، والباحة 1.55 وبمجموع 175.782 أقل من 300 ريال تكلفة يومية أظهر المسح أن «أكثر من 75 % من معتمري الداخل يعتمرون بتكلفة تقل عن 300 ريال باليوم، حيث شكل من ينفقون أقل من 300 ريال يوميا 76.7 % من معتمري الداخل وبمجموع 8.724.571 معتمرا، في حين ينفق 13.3 % بين 301 ريال و600 ريال باليوم، وبمجموع 1.514.706 معتمرين، فيما ينفق 8.2 % أكثر من 901 ريال يوميا وبمجموع 937.364، في حين ينفق 1.7 % مبالغ بين 601 و900 ريال وبمجموع 191.862 معتمرا».

عدد معتمري الداخل حسب المناطق عام 2018

مكة المكرمة 6.247.301 55 %

الرياض 1.820.445 16 %

الشرقية 732.774 6.5 %

المدينة المنورة 727.629 6.4 %

عسير 569.292 5 %

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القصيم 306.576 2.7 %

جازان 309.423 2.7 %

الباحة 175.782 1.5 %

نجران 152.730 1.3 %

تبوك 131.818 1.2 %

حائل 85.975 0.8 %

الجوف 57.684 0.5 %

الحدود الشمالية 51.073 0.4 %

المجوع 11.368.503

حجم الانفاق اليومي لمعتمري الداخل

300 ريال وأقل 8.724.571 76.7 %

من 301-600 1.514.706 13.3 %

من 601-900 191.862 1.7 %

من 901 فأكثر 937.364 8.2 %