48 ألف متر تستقبل الصائمين في مماشي جدة

فيما تعد رياضة المشي مفيدة في رمضان حيث يمارسها كثير من الناس سواء قبل الإفطار أو بعده، يوجد في جدة 23 ممشى منفذا وجاهزا لاستقبال المشاة، بينما لا يزال ممشى حديقة الأمير ماجد تحت التنفيذ. وهذه المماشي يبلغ إجمالي طولها 47875 مترا.

وفي هذا الشهر الفضيل يرى كل من يمر بجانب ممشى من المتوافرة في جدة بين الأحياء السكنية العديد من هواة المشي الذين يمارسونه في الهواء الطلق، لتبقى رياضة المشي في رمضان ظاهرة متنامية يقبل عليها الناس من مختلف الأعمار.

23 ممشى

يوجد في جدة 23 ممشى، هي اليمامة، طيبة، واجهة جدة البحرية، زهرة الواحة، حي الأمير فواز، السامر، النخيل 2، الصفا 2، حديقة الشاطئ، الجامعة، متنزه ذهبان البحري، شاطئ السيف، الرحاب، الفيصلية، الواحة، بحيرة الشباب، شارع فلسطين، الكورنيش الشمالي، الصفا، النخيل، الروضة، شارع الأمير فيصل بن فهد.

مميزات الممشى

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تتميز بتوافر مواقف سيارات عامة، ومواقف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومناطق ألعاب أطفال، وجلسات، وأجهزة رياضية، ومسار للمكفوفين. ويعد ممشى واجهة جدة البحرية هو أطول مماشي جدة بطول 4500 متر وعرض 10 أمتار، يليه ممشى حي الأمير فواز بنفس الطول وعرض 15 مترا.

أما من حيث العرض فيعد ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد هو الأكثر عرضا بين 25 و75 مترا، يليه ممشى الرحاب الذي يبلغ عرضه بين 24 و42 مترا.

أفضل النشاطات

كون أن هذه المماشي تتميز بوجود أجهزة رياضية وأدوات حديدية فتعد الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة فيها خلال رمضان قبل وجبة الإفطار حيث يستطيع الرياضي أن يمارس الرياضة مدة ساعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة إنهاء التدريب والإفطار هو محاولة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية المفقودة بأسرع وقت ممكن، لحماية الجسم من الأعراض الصحية التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة التدريب في جو رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ساعات الصيام.