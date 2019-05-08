تنفيذ مبادرة الطائفون أولا

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ مبادرتها «الطائفون أولاً» في شهر رمضان.

وتسعى الرئاسة من خلال هذه المبادرة إلى إفساح المجال للطائفين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، عقب توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف، وتخصيصها للطائفين فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة، ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن، وتخصيص البدروم للمعتكفين.

وقال مدير إدارة هيئة المسجد الحرام علي النافعي أنه جرى إطلاق المبادرة مع القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، ومساعد المدير العام ماجد السعيدي، ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.

وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن «هيئة المسجد الحرام عملت على توفير إصدارين مطبوعين لإثراء المعتمرين وإرشادهم، حتى يؤدوا نسكهم وفق السنة النبوية المشرفة».