وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد سبيل الجهني، أن الجمعية تُشارك إلى جانب كثير من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي، من أبرزها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.
وأكد الجهني أن جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تسهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي، لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا دوت الخليج المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 كشاف يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.