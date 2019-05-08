300 كشاف يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية أعمالها التطوعية في المسجد النبوي الشريف، خلال معسكر الخدمة الرمضانية، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.

وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد سبيل الجهني، أن الجمعية تُشارك إلى جانب كثير من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي، من أبرزها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.

وأكد الجهني أن جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تسهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي، لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا دوت الخليج المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.