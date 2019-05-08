السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك



الباحة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء اليوم, جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، من مشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمواطنين، وذلك بقاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري في مدينة الباحة.

وبادلهم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة, سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها وقادتها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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01:42ت م

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