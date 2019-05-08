السعودية اليوم / أمير الباحة يتسلم تقريرًا مفصلًا عن أعمال فريق الحزم السعودي للبحث والإنقاذ



الباحة 2 رمضان 1440 هـ الموافق 7 مايو 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريرًا مفصلًا عن أعمال فريق الحزم السعودي للبحث والإنقاذ, كما دشن سموه الفريق كأول فريق تطوعي معتمد لدى الدفاع المدني بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري في مدينة الباحة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري، يرافقه القائد العام لفريق الحزم السعودي للبحث والإنقاذ إبراهيم بن زراع الغامدي, وأعضاء الفريق من المتطوعين.

وفي مستهل الاستقبال, رحب سموه بالجميع, مؤكدًا أهمية العمل التطوعي ونشر ثقافته كونه يعزز تكافل المجتمعات وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع, مع أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في الأعمال التطوعية, متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن الغالي.

من جانبه، استعرض اللواء المنتشري الدور الذي تقدمه فرق العمل التطوعي وإسهاماتها الفعالة في العديد من المواقف والحالات الانسانية, مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما تجده الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة من دعم ورعاية.

كما استمع الأمير حسام بن سعود إلى شرح من القائد العام لفريق الحزم السعودي للبحث والإنقاذ عن أبرر إنجازات الفريق والمعتمد من قبل وزارة الداخلية تحت مظلة الدفاع المدني, مبينًا أنه يقوم على أهداف تحقيق المساندة الفعالة في حالة الطوارئ, وتنمية الأواصر الاجتماعية وترسيخ مفهوم التكافل والمسؤولية الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد, إلى جانب الاحترافية في العمل التطوعي بكفاءة فعالة وعالية.

وفي ختام الاستقبال, تسلّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, الرئاسة الفخرية للفريق، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة, ثم التقطت الصور التذكارية.

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