السعودية اليوم / برنامج أممي جديد لتتبع تنقّل الإرهابيين المشتبة فيهم عبر الحدود



الأمم المتحدة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أطلقت الأمم المتحدة برنامجًا يتعلق بالسفر، في ميدان مكافحة الإرهاب، لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وستقدم الأمم المتحدة برنامجًا إلكترونيًا حديثًا يسمى (go Travel)، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناءً على مخاطر محددة، ويساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود، وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما، سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها الوطنية في تطوير الإطار التشريعي الضروري، والخبرة الوطنية اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في فعالية الإعلان عن البرنامج، أن المجتمع الدولي يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثّلون خطرًا كبيرًا، قبل ارتكاب هجماتهم، مبينًا أن البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية.

ولفت الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية في التصدي للتطرف العنيف، مشيرًا إلى أن مشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية، وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالسفر.

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