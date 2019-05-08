

سكاكا 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم في صالة الاستقبال الكبرى بقصره في مدينة سكاكا، جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بدخول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري, ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.

// انتهى //

23:44ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.