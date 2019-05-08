السعودية اليوم / الخطوط السعودية تؤكد أن ما حدث من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية كان ظرفًا استثنائيًا

جدة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أعربت الخطوط السعودية عن أسفها لعملائها الكرام عن ما حصل من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ماحصل كان ظرفًا استثنائيًا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية.

وقالت :" إنها تسيّر خلال المواسم عدداً كبيراً من الرحلات الإضافية للتجاوب مع زيادة الطلب، وقد تصادف سوء الأحوال الجوية مع بروز بعض الأعطال الفنية، مما أثر على بعض الرحلات وأدى إلى تأخرها ومن ثم تأخر الرحلات التي تليها حيث كان لزيادة عدد الرحلات تأثير ملموس على زيادة عدد المتأثرين من التأخير"، مشيرة إلى أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ماحدث وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة.

وأكدت الخطوط السعودية أنه لاصحة مطلقا لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول الموضوع، مجددة اعتذارها لضيوفها.

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وطمأنت الجميع بأن الانتظام عاد منذ فجر هذا اليوم للعمليات التشغيلية وهي تحت المتابعة المستمرة خصوصا في ظل التقلبات الجوية التي تمر بها أجواء المملكة هذه الأيام.

// انتهى //

23:19ت م

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