السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل أعضاء مجلس إدارة بر الأحساء الجديد



الأحساء 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء في مكتب سموه اليوم, أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبين، والأمين العام المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، الذين قدّموا لسموه التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو محافظ الأحساء أعضاء الجمعية العمومية بانتخابهم للدورة القادمة، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق رؤية الجمعية وأداء رسالتها وتحقيق أهدافها، حاثًا الجميع على بذل المستطاع في سبيل خدمة المحتاجين والمجتمع، ومواصلة التميز في خدمة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030، وما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم واهتمام لا محدود للجمعيات الخيرية.

وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس الإدارة في الدورات السابقة التي كان لها الأثر الطيب في إبراز المشاريع الرعوية والتنموية، مشيرًا إلى أن حصول الجمعية على عدة جوائز هو دليل على أن الجمعية تسير بخطى واضحة وبأهداف مدروسة بعناية وعلى أسس ومعايير نوعية.

من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر عن شكره لسمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي نظير الدعم غير المحدود، وما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة للبرامج والأنشطة، أسهمت في تطوير العمل الخيري بالجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وأكد الجبر أن الجمعية بمجلسها الجديد وجميع منسوبيها سيبذلون قصارى جهدهم للرقي باسم الجمعية من خلال تقديم جميع الخدمات النوعية والرعوية لمستفيديها بشكل خاص، وأبناء المجتمع بشكل عام.

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23:02ت م

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