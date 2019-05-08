السعودية | وزير التعليم: اعتماد هيكلة وزارة التعليم سيُطور ويرفع كفاءة أداء العمل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم.

وأكّد حمد آل الشيخ أن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء، يأتي امتدادًا لهذا الدعم، وسيُسهم في تطوير ورفع كفاءة أداء العمل، وتحسين نواتج التعليم.

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ووافق مجلس الوزراء يوم أمس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.