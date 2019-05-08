شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اعتماد هيكلة وزارة التعليم سيُطور ويرفع كفاءة أداء العمل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم.
وأكّد حمد آل الشيخ أن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء، يأتي امتدادًا لهذا الدعم، وسيُسهم في تطوير ورفع كفاءة أداء العمل، وتحسين نواتج التعليم.
ووافق مجلس الوزراء يوم أمس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير التعليم: اعتماد هيكلة وزارة التعليم سيُطور ويرفع كفاءة أداء العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.