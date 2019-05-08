2019-05-08

الضباب يمنع حميدان التركي من حضور جلسة اليوم ومكالمة تكشف التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف تركي حميدان التركي أنه للأسف تفاجأ والده بالمنع من حضور جلسة الإفراج المشروط يوم أمس الثلاثاء.

وقال تركي: في اتصال والدي لنا قبل قليل أخبرنا أن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن صباحًا بسبب الأحوال الجوية (ضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة.

وتابع تركي حميدان التركي: حتى الآن لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي للجلسة، فمن الممكن أن تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

وكان تركي بن حميدان التركي قد أعلن في وقت سابق أمس أنه تم منع أختيه من حضور الجلسة.

وقال تركي بن حميدان التركي: للأسف تم منع نورة وأروى من حضور جلسة الإفراج المشروط لوالدي.

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وظهر حميدان التركي في مقطع صوتي مؤثر أمس هنأ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مطالبًا بالدعاء له أن يفك أسره.

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.