توجيه من حسام بن سعود بشأن شعار صيف الباحة المُجمع

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

وجّه أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول شعار “صيف الباحة”، وذلك بعد ما أُشير بشأن أن الشعار تم اختياره وتجميعه من موقع” freepik” مع تعديل للألوان عليه.

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وشدّدت إمارة الباحة على حرصها على اختيار الأنسب والأمثل، وبما يتوافق مع رضا أهالي وزُوار المنطقة.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة.