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2019-05-08 تحذير للطلبة السعوديين في أميركا من إعصار جديد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذّر بيت الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، من إعصار جنوب ولاية كانسس ووسط وشمال غرب ولاية أوكلاهوما. وقال بيت الطلبة عبر “تويتر” : أصدرت النشرات الجوية الأمريكية تحذيرًا باحتمالية حدوث إعصار في جنوب ولاية كانسس ووسط وشمال غرب ولاية أوكلاهوما ويحتمل استمراره حتى الساعة 11 مساءً ليوم الثلاثاء، نرجو من الطلاب والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، واتباع أخبار الطقس في وسائل الإعلام.









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