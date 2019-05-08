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2019-05-08 منصور بن ناصر يقدّم نسخة من أوراق اعتماده للخارجية السويسرية متابعات الخليج 365 - واس قدّم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الاتحاد السويسري اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى رئيس البروتوكول بوزارة الخارجية السويسرية رينو ماورو في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة السويسرية بيرن.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل دعمها، وتأكيد مدى عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

ورحّب رئيس البروتوكول بالخارجية السويسرية من جانبه بسمو السفير, متمنيًا لسموه التوفيق في عمله الجديد، معربًا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الاتحاد السويسري والمملكة العربية السعودية المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.









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