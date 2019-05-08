الان تتابع أمير الباحة يوجه بتشكيل لجنة للتحقق مما أثير حول شعار صيف الباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان
وجه أمير منطقة الباحة بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول شعار صيف الباحة 1440.
وقالت الإمارة في حسابها بـ”تويتر”: نظرا لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حيال شعار صيف الباحة وما أشير إلى أن الشعار الذي تم اختياره قد تم تجميعه من موقع freepik مع تعديل الألوان عليه، فقد وجه سمو أمير منطقة الباحة بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول هذا الأمر ، مع حرص إمارة منطقة الباحة على اختيار الأنسب والأمثل، وبما يتوافق مع رضى زوار وأهالي منطقتنا”.
يذكر أن الإدارة العامة للمهرجانات بإمارة الباحة قد أعلنت قبل يومين اختيارها للشعار مثار الجدل من ضمن 150 شعاراً تمت مشاركتها.
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