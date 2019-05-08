الان تتابع “حساب المواطن”: صرف مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة الـ 18 يوم الخميس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:32 ص, 8 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن صرف مخصص الدعم من البرنامج لمستفيدي الدفعة الـ 18 يوم الخميس الموافق 9 مايو.

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