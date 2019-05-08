شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: وظائف للرجال والنساء على المرتبة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل، حاجاتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء على المرتبة السادسة في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحاً من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت بدءاً من صباح اليوم (الأربعاء) وحتى الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان.

وأشارت «العدل» إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس» سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة وسيتم فتح التسجيل من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان الموافق 19 مايو الجاري ويستمر لمدة أسبوع.