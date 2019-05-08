شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود يوجه بالتحقيق حول اختيار شعار «صيف الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) أعلنت إمارة منطقة الباحة أن أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة، وما أشير إلى أن الشعار الذي تم اختياره قد تم تجميعه من موقع freepik مع تعديل للألوان عليه. وأكدت إمارة الباحة حرصها على اختيار الأنسب والأمثل وبما يتوافق مع رضا أهالي وزوار المنطقة.



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