شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية في المغرب يزور رئيسي «المستشارين» و«النواب» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس (الاثنين)، رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بنشماس في مكتبه بالرباط، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين.
من جانب آخر، زار الغريري رئيس مجلس النواب حبيب المالكي في مكتبه بالرباط، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين.
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