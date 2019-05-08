السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وضع استراتيجية عالمية للوقاية من لدغات الأفاعي، لخفض عدد الوفيات والإعاقات الناجمة عنها إلى النصف بحلول 2030.

وأشارت المنظمة في تقرير لها نشر أمس إلى أن كل سكان العالم في كل القارات معرضون للدغات الأفاعي السامة التي تصيب يوميا 7400 شخص أي 2,7 مليون شخص سنويا، وتتسبب في وفاة 380 شخصا يوميا.

وتعرض المنظمة استراتيجيتها أمام اجتماعات الجمعية العامة للصحة العالمية التي تنعقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 28 مايو الحالي.