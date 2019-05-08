منصة «عرب فيس» تطلق تطبيق الأندرويد مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي العربية «عرب فيس» تطبيقها الأول الخاص بالمنصة، حيث أصبح في الوقت الحالي على متجر play store ، وهو مجاني.

Advertisements

وأوضح بيان للعرب فيس أمس، أنه تم طرح تطبيق العرب فيس الخاص بالأجهزة الذكية والهواتف التي تستخدم نظام الأندرويد وسيتبعها في وقت لاحق طرح التطبيق لهواتف الآيفون والأجهزة التي تستخدم نظام الـ IOS.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد سيمكن مستخدمي منصة «العرب فيس» للتواصل الاجتماعي من التعامل السهل مع المنصة ومتابعة الأصدقاء وإجراء الاتصالات والدردشة «الشات»، بين المستخدمين.

وأضاف أن فريق العمل يعمل حاليا على تطوير جديد للتطبيق سيمثل مفاجأة جديدة للمستخدمين، سيعلن عنها قريبا، وذكر أنها ميزة جديدة ستتفوق على مثيلاتها من منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى الإقبال العربي والعالمي المتنامي على منصة العرب فيس، والتي انطلقت باللغتين العربية والإنجليزية، وستتعدد اللغات الدولية لمنصة العرب فيس في وقت لاحق.