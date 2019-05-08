مقتل 13 شخصا في تحطم طائرة مكسيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تحطمت طائرة خاصة مكسيكية على متنها 13 شخصا كانت متجهة من مطار لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية نويفو ليون شمال المكسيك.
وذكرت السلطات المكسيكية أنه عثر على حطام الطائرة من طراز «بومباردييه تشالنجر 601» التي اختفت الأحد الماضي عن شاشات الرادار في ولاية كواهويلا شمال المكسيك.
وقالت الحكومة في ولاية كواهويلا إنه رصد حطام الطائرة في منطقة جبلية خلال عملية بحث جوي، ويعتقد أن يكون سبب الحادث سوء الأحوال الجوية.
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