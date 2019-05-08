الخلايا الجذعية تنشط الجهاز العصبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميريلاند

أعلن «موقع ساينس ديلي» المعني بشؤون العلم أن الباحثين بكلية الطب التابعة لجامعة ميريلاند اكتشفوا نوعا من الخلايا الجذعية المرتبطة بالجلد قد تستخدم في المساعدة على تجديد أو تنشيط الغلاف النخاعي، وهو جزء حيوي مرتبط بالاضطرابات التنكسية في الجهاز العصبي.

وقال الأستاذ المساعد رئيس قسم الأمراض الجلدية المشارك الرئيس في البحث توماس جيه. هورنياك «يعزز هذا البحث إمكانية رصد الخلايا الجذعية في جلد البشر التي يمكن عزلها وتوسيعها واستخدامها علاجيا. ونعتزم في المستقبل مواصلة بحثنا في هذا المجال لتحديد ما إذا كانت هذه الخلايا يمكنها تعزيز الشفاء الوظيفي من الإصابات العصبية».