الإيقاف 8 مباريات لخمسة لاعبين باليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد 8 قرارات انضباطية، بناء على ما جاء في تقارير حكام مباريات بطولة النخبة والجولة الأخيرة من الدور النهائي للدوري الممتاز، وذلك استنادا على لائحة المسابقات والبطولات والعقوبات بالاتحاد. القرارات الثمانية إيقاف لاعب الوحدة مجتبى آل سالم 8 مباريات

إيقاف لاعب مضر منير أبوالرحى 8 مباريات

إيقاف لاعب التهامي يوسف فلاتة 8 مباريات

إيقاف لاعب الترجي أيمن البندري 8 مباريات

إيقاف لاعب الترجي أيمن الشهلة 8 مباريات

إيقاف مدرب النور فاضل آل سعيد مباراتين

إيقاف إداري النور محمد عليوات مباراتين

إيقاف لاعب الترجي علي المسلم مباراتين



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