بدر بن سلطان يستقبل أبطال نادي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم عددا من البطولات، حيث هنأ الفائزين بما حققوه من إنجازات، متمنيا لهم التوفيق.

من جهتهم عبر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزا لهم بعون الله لتحقيق مزيد من البطولات.

وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة وبطولة العالم لألعاب القوى.