في الأهلي.. مكافأة بطولتين تسريح موظفي الفئات السنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

بعد إغلاق أكاديمية نادي الأهلي مطلع الموسم حالي، دخل العاملون في مركز الأمير عبدالله الفيصل للفئات السنية بالنادي، أزمة خانقة مع مجلس الإدارة نتيجة عجز الأخير عن سداد رواتبهم حتى وصل به الأمر إلى تسليمهم خطابات فسخ عقود رغم تحقيق المركز بطولتي البراعم والناشئين هذا العام.

وشكا مدير فريق الناشئين ماجد السريحي الحال عبر تغريدة كتب فيها «جزاء سنمار، في الأهلي وتحديدا مركز الأمير عبدالله الفيصل للفئات السنية، بعد موسم عصيب حقق فريق الناشئين لقب بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق ونال إعجاب الجميع في ظل الأرقام التي حققت، وبدلا عن التكريم يتم تسليمنا خطاب الاستغناء بكل برود، يا رئيس حتى كلمة مبروك لم تصلنا!».

Advertisements

ورد أمين عام النادي أحمد الصائغ قائلا إن الإجراءات المتخذة حاليا إشعار منسوبي النادي الذين يشغلون وظائف موسمية ولهم عقود سنوية، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي بإنهاء العقود الحالية حتى تتم صياغة عقود جديدة بناء على دراسة استشارية، سعيا لإعادة هيكلة العقود بصيغة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنح كل ذي حق حقه.

وأضاف «الإشعار يتضمن عدم تجديد العقد السنوي كما كان مسبقا دون أن يستفيد النادي من خدمات تعاقد معهم، وحيث إن الأصل في التعاقد هو موسمي، وهذا ما تم نقاشه مع مدراء الإدارات في النادي، وأغلب العقود السنوية الحالية تنتهي بنهاية مايو الحالي، وليس للنادي الأحقية في عدم التجديد مالم يشعر المنسوب بذلك، وحتى نتمكن من توقيع العقود الموسمية الأنسب لأغلب المنسوبين في النادي، وجب علينا إرسال الإشعارات الحالية.

إلى ذلك، وعد عضو الشرف الأمير منصور بن مشعل بتكريم قطاع مركز الأمير عبدالله الفيصل وفريق الناشئين، لحصولهما على بطولتي البراعم والدوري بمبلغ 500 ألف ريال.