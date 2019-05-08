7 فرق ببطولة البراعم لليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد لدرجة البراعم بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وتستمر البطولة 5 أيام في صالة نادي الصفا بمشاركة 7 أندية وزعت على مجموعتين، حيث ضمت الأولى، النور - الهدى - الترجي - الهداية، فيما ضمت المجموعة الثانية، مضر - المحيط والصفا.

ويشهد اليوم الأول 3 مباريات، حيث يلعب الهدى مع الترجي، والنور مع الهداية، والمحيط مع الصفا.