3 مشاريع تكسب تحدي الابتكار بجامعة كاوست

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، نحو 300 طالب جامعي من 20 جامعة سعودية من جميع أنحاء المملكة للتنافس في تحدي الابتكار «ستيم».

ونظم الطلبة ضمن 48 فريقا لهدف مشترك وهو إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تؤثر على البيئة والصحة والمدن الذكية، ونوعية المعيشة والسلامة والأمن لمدة ثلاثة أيام من 2 - 4 مايو.

وكان التحدي الذي نقل المشاركين من خلال مستويات مختلفة من مرحلة التفكير وتعريف المشكلة إلى الترويج والتسويق، بالشراكة مع شركة نورثروب غرومان والهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، وشركة علم للحلول الالكترونية وبتنظيم إدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

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وقال رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هتان أحمد «لقد صممنا تحدي الابتكار STEAM لإلهام الشباب في المملكة على المستوى الوطني، من خلال غمرهم في تجربة ابتكار مكثفة، ولقد عالج الطلبة التحديات الحقيقية حول موضوع المدن المستدامة التي وضعت بالتعاون مع شركائنا من الشركات».

المشاريع الفائزة:

01.آي كير: سوار لمراقبة العلامات الحيوية للحجاج وتقارير الحوادث لمقدمي الرعاية الصحية لحج أفضل

02.كيور: مبادرة لجمع الأدوية المنزلية غير المستخدمة لتوزيعها على منظمات الإغاثة

03.احفظها: برنامج التنبؤ بطلب تجار التجزئة للمواد الغذائية