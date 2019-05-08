السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، عن المواعيد الجديدة لمقرأة الحرمين الشريفين النسائية الالكترونية بمعدل (100) موعد في اليوم الواحد على فترتين صباحية ومسائية. وأفاد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي، بأن الإدارة أوكلت مهمة تعليم كتاب الله بالمقرأة النسائية إلى مقرئات مؤهلات ومجازات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد جديدة للمقرأة النسائية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.