العدل تدعو 165 مرشحا لوظائفها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض دعت وزارة العدل 165 مرشحا ومرشحة لوظائف في 6 مجالات على المرتبة الثامنة إلى الدخول على بوابة الوزارة للاستعلام عن النتائج. وبينت الوزارة أن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، مطور برامج أول. وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيا على المستفيدين.



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