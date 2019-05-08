القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا، قال فيها «بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي قائلا «علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».