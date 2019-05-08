18 مليونا من الداخل والخارج يؤدون العمرة في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى نحو 18.3 مليونا العمرة في 2018 منهم 6.7 ملايين معتمر قدموا من الخارج، وفق نتائج نشرة إحصاءات العمرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (Gastat ) أمس عبر موقعها الرسمي.

ويحتوي التقرير على عدد من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمنسك العمرة خلال عام، والتي ظهرت من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، والبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

وأتاحت الهيئة جميع بيانات نتائج مسح العمرة عبر موقعها www.stats.gov.sa بأكثر من قالب لخدمة المهتمين والباحثين، إضافة لدعم متخذي القرار بتفاصيل عدة من النتائج الميدانية.

وسجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أعلى نسبة في استقبال المعتمرين من الخارج بـ 62%، فيما بلغت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة 29.31%.

وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر، وذلك بنسبة 67.5% من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال 2018، و59% من إجمالي عمرات الداخل للسعوديين والمقيمين خلال رمضان.

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إحصاءات العمرة 2018

إجمالي المعتمرين 18,311,111 معتمرا

الخارج 6,765,614

الداخل 11,545,497

نسبة السعوديين من معتمري الداخل 46.17%

نسبة غير السعوديين من معتمري الداخل 53.83%